Σύλληψη οδηγών που έτρεχαν και έκαναν σούζες με μηχανές - Συγκεντρώνονταν από κάλεσμα μέσω social

Συνελήφθησαν τρεις οδηγοί μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού, οι οποίοι οδηγούσαν με μεγάλη ταχύτητα και έκαναν σούζες στη λεωφόρο Αθηνών, στην Περιφερειακή Αιγάλεω και στον παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού. Μάλιστα ο ένας από αυτούς δεν διέθετε καν δίπλωμα οδήγησης.



Η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει τους επικίνδυνους οδηγούς μετά από διαδικτυακό κάλεσμα 33χρονου, σε κεντρικούς οδηγούς άξονες της Αττικής.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία ο 33χρονος συλληφθείς δημοσίευε συχνά οπτικοακουστικό υλικό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιδεικνύοντας ελιγμούς εντυπωσιασμού (σούζες) και οδηγώντας δίκυκλο μεγάλου κυβισμού σε οδικούς άξονες της Αττικής.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως ο ίδιος δεν κατείχε καν άδεια ικανότητας οδήγησης μηχανής.

Πώς αποκαλύφθηκε η δράση τους

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής προχώρησε στη διερεύνηση περιστατικών επίδειξης ελιγμών εντυπωσιασμού (σούζες) από οδηγούς δικύκλων μεγάλου κυβισμού, οι οποίοι συγκεντρώνονται μέσα από καλέσματα συμμετοχής σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κινούνται στο οδικό δίκτυο της Αττικής χωρίς πινακίδες για να μην εντοπίζονται από την αστυνομία.

Δρώντας άμεσα, οργάνωσε ειδική εξόρμηση με στόχο να εντοπιστούν οι επικίνδυνοι και να συλληφθούν.

Έτσι, κατά τις βραδινές ώρες χθες (10-1-2025) επί της Λεωφόρου Αθηνών και επί της Περιφερειακής Αιγάλεω σε Χαϊδάρι και Ασπρόπυργο, τρεις οδηγοί δίκυκλων, ανάμεσά τους και ο 33χρονος οργανωτής του διαδικτυακού καλέσματος, οι αρχές εντόπισαν τους οδηγούς επ' αυτοφόρω να προβαίνουν σε κατ’ εξακολούθηση επικίνδυνους ελιγμούς και ελιγμούς εντυπωσιασμού (σούζες), κινούμενοι με υπερβολική ταχύτητα και έχοντας αναδιπλώσει τις πινακίδες κυκλοφορίας με σκοπό την αποφυγή εντοπισμού τους.

Αστυνομικοί έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση με όλα τα μέτρα ασφαλείας τις δίκυκλες μοτοσυκλέτες σε όλη την κίνησή τους, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό των αναβατών και συνέλαβε τους τρεις ημεδαπούς οδηγούς, έναν 33χρονο και δύο 27χρονους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση, ενώ σε βάρος του 33χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων.

Οι δίκυκλες μοτοσυκλέτες κατασχέθηκαν, ενώ οι τρεις οδηγοί οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.