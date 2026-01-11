Σύλληψη τριών γυναικών στο Αεροδρόμιο: Κουβαλούσαν στις βαλίτσες τους 72 κιλά κάνναβης

Συνελήφθησαν τρεις γυναίκες, ηλικίας 29, 33 και 37 ετών, το μεσημέρι του Σαββάτου, 10 Ιανουαρίου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», στην προσπάθεια τους να μεταφέρουν στην Ιταλία περισσότερα από 72 κιλά κάνναβης.

Πρόκειται για μέλη διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εξαγωγή κάνναβης (skunk) στην Ιταλία, μέσω της αεροπορικής οδού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εξαγωγής ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίσθηκαν οι κατηγορούμενες, οι οποίες ήταν προγραμματισμένο να φύγουν αεροπορικώς από τη χώρα μας προς περιοχή της Ιταλίας.

Κατά τον έλεγχο στις αποσκευές τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 72 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), την οποία είχαν κρύψει σε νάιλον συσκευασίες εντός των αποσκευών τους.

Οι βαλίτσες που περιελάμβαναν 72 κιλά κάνναβης | Ελληνική Αστυνομία

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα ενώ οι συλληφθείσες έχουν οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.