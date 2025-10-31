Ηγουμενίτσα: «Φοβήθηκε μη τις φάει η καθηγήτρια και έφυγε» - 4 συλλήψεις για το ξύλο μαθητών

Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως για την υπόθεση σχολικού εκφοβισμού στην Ηγουμενίτσα που οδήγησε στον τραυματισμό 15χρονου μαθητή, ο οποίος νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο καθώς έφερε τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Σε τέσσσερις συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές, μεταξύ τους και μια καθηγήτρια του σχολείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την εκπομπή «Το΄Χουμε», ο μαθητής της Α΄Λυκείου ανέβαινε τις σκάλες, κατευθυνόμενος προς την τάξη του όταν 8 άτομα τον άρπαξαν, τον πέταξαν κάτω και τον χτύπησαν στο κεφάλι και σε όλο του το σώμα, μπροστά στα μάτια μιας καθηγήτριας που επιτηρηρούσε τους μαθητές στο προαύλιο.

Η καθηγήτρια σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όταν μαθητές που βρίσκονταν στο σημείο της επεσήμαναν να σταματήσει την επιθέση, έφυγε γιατί «φοβήθηκε μήπως τις φάει» όπως αποκαλύφθηκε από μαρτυρίες.

Η αποχώρηση της όδηγησε αργότερα στην σύλληψή της από τις Αρχές ενώ κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Μαζί με την σύλληψη της καθηγήτριας ακόμη ένας μαθητής που φέρεται να συμμετείχε στη βίαιη συμπλοκή κατά συμμαθητή του συνελήφθη, ενώ δύο μαθητές είχαν συλληφθεί από την Τρίτη (29/10). Σε βάρος και των τριών έχει ασκηθεί δίωξη για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.