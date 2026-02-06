Συναγερμός από πτώση δέντρου στη Θεσσαλονίκη: Έκλεισε τον δρόμο η πυροσβεστική

Μετά την πτώση δέντρου, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, στο οδόστρωμα της οδού Ομήρου στην ανατολική Θεσσαλονίκη, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας επί του δρόμου.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε στις 17.17 σήμερα (6/2) το απόγευμα για την πτώση και άμεσα δυνάμεις της, έσπευσαν στο σημείο με τέσσερις πυροσβέστες και δύο οχήματα.
Το έργο της απομάκρυνσης του μεγάλου δέντρου είναι σε εξέλιξη, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν έχει σημειωθεί τραυματισμός ή ζημιές, μεταφέρει η ΕΡΤ.
