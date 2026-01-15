Συναγερμός για απάτη: Κινέζοι χάκερς χρέωναν λογαριασμούς Ελλήνων με ειδικά μηχανήματα

Και όμως η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο που για να γίνει κλοπή χρηματικών ποσών χρειάζεται μόνο...ένα ρούτερ.

Κινέζοι χάκερς με έδρα τα Σπάτα, υπέκλεπταν με ειδικά μηχανήματα κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών από κινητά τηλέφωνα περαστικών, έχοντας εγκαταστήσει το μηχανισμό σε όχημα.

Οι δράστες έστελναν SMS στον εκάστοτε κάτοχο του κινητού παριστάνοντας τους τραπεζικούς υπαλλήλους ή τους υπαλλήλους ταχυμεταφορών. Σύμφωνα με τον Alpha, έτσι τους καλούσαν να πληκτρολογήσουν, και πατούσαν σε έναν υπερσύνδεσμο συμπληρώνοντας τα τραπεζικά τους στοιχεία, με τη μέθοδο phishing.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο Κινέζοι δράστες συνελήφθησαν για απάτη.