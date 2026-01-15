Μενού

Συναγερμός για απάτη: Κινέζοι χάκερς χρέωναν λογαριασμούς Ελλήνων με ειδικά μηχανήματα

Κινέζοι χάκερς συνελήφθησαν στα Σπάτα καθώς υπέκλεπταν τραπεζικά δεδομένα με ειδικό εξοπλισμό εγκαταστημέμο στο αμάξι τους.

Και όμως η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο που για να γίνει κλοπή χρηματικών ποσών χρειάζεται μόνο...ένα ρούτερ.

Κινέζοι χάκερς με έδρα τα Σπάτα, υπέκλεπταν με ειδικά μηχανήματα κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών από κινητά τηλέφωνα περαστικών, έχοντας εγκαταστήσει το μηχανισμό σε όχημα.

Οι δράστες έστελναν SMS στον εκάστοτε κάτοχο του κινητού παριστάνοντας τους τραπεζικούς υπαλλήλους ή τους υπαλλήλους ταχυμεταφορών. Σύμφωνα με τον Alpha, έτσι τους καλούσαν να πληκτρολογήσουν, και πατούσαν σε έναν υπερσύνδεσμο  συμπληρώνοντας τα τραπεζικά τους στοιχεία, με τη μέθοδο phishing

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο Κινέζοι δράστες συνελήφθησαν για απάτη.

 

 

