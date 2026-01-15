Συναγερμός για απάτη: Κινέζοι χάκερς χρέωναν λογαριασμούς Ελλήνων με ειδικά μηχανήματα

Και όμως η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο που για να γίνει κλοπή χρηματικών ποσών χρειάζεται μόνο...ένα ρούτερ.
Κινέζοι χάκερς με έδρα τα Σπάτα, υπέκλεπταν με ειδικά μηχανήματα κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών από κινητά τηλέφωνα περαστικών, έχοντας εγκαταστήσει το μηχανισμό σε όχημα.
Οι δράστες έστελναν SMS στον εκάστοτε κάτοχο του κινητού παριστάνοντας τους τραπεζικούς υπαλλήλους ή τους υπαλλήλους ταχυμεταφορών. Σύμφωνα με τον Alpha, έτσι τους καλούσαν να πληκτρολογήσουν, και πατούσαν σε έναν υπερσύνδεσμο συμπληρώνοντας τα τραπεζικά τους στοιχεία, με τη μέθοδο phishing.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο Κινέζοι δράστες συνελήφθησαν για απάτη.
- Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Νέες αποκαλύψεις για σοβαρό καβγά στο σπίτι της τον Οκτώβριο
- Κωνσταντοπούλου: «Δεν είναι πολιτική μου αντίπαλος η Καρυστιανού»
- Ρουκ Ζουκ: Παίκτης έκανε σχεδόν πρόταση γάμου στη Δέσποινα Καμπούρη - «Ζέτα, δεν πιστεύω να ζήλεψες;»
- Youtuber βρήκε τη συνταγή της Coca-Cola, η οποία παρέμενε μυστική για 139 χρόνια
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.