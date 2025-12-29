Συναγερμός για φωτιά στο Γαλάτσι: Κάηκαν ΙΧ και μηχανές, ζημιές σε πολυκατοικία

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε σταθμευμένα οχήματα και μηχανές στην οδό Δροσοπούλου στο Γαλάτσι, θέτοντας σε συναγερμό την Πυροσβεστική.

Στο σημείο βρέθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα που έσβησαν τις φλόγες. Σύμφωνα με την πυροσβεστική από τη φωτιά καταστράφηκαν δύο αυτοκίνητα και τρία μοτοποδήλατα.

Η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε είσοδο πολυκατοικίας στο Γαλάτσι.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε 2 ΕΙΧ οχήματα και 3 μοτοποδήλατα, στο Γαλάτσι Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 29, 2025



