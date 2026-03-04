Συναγερμός με νέα απάτη: Φύλλα πορείας πάνε σε πολίτες - Το sms που έρχεται

Αναστάτωση προκάλεσε το μήνυμα που έλαβαν πολλοί πολίτες στα κινητά τους, κατά το οποίο δήθεν το Υπουργείο Άμυνας έστειλε για χορήγηση φύλλων πορείας, στο πλαίσιο επιστράτευσης.

«Παρακαλείσθε να παρουσιαστείτε στο κοντινότερο Αστυνομικό Τμήμα, όπου θα σας χορηγηθεί εκ νέου φύλο πορείας, με σκοπό την ένταξή σας στο στρατιωτικό επεισόδιο. Γ.Ε.Σ.», αναφέρεται αναλυτικά στο SMS.

Πηγές του Στρατού Ξηράς ξεκαθάρισαν ότι τα μηνύματα SMS που διακινούνται και κάνουν λόγο για δήθεν χορήγηση φύλλων πορείας είναι απάτη, τονίζοντας ότι πρόκειται για απολύτως αβάσιμες πληροφορίες, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Όπως επισημαίνουν, δεν υφίσταται καμία τέτοια διαδικασία που να σχετίζεται με το περιεχόμενο των συγκεκριμένων μηνυμάτων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές έχουν ήδη εξαπολύσει έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί από πού προήλθαν τα ψεύτικα μηνύματα και πώς διακινήθηκαν.