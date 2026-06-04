Συναγερμός σε Βρετανικό πανεπιστήμιο: Δράστης με βαλλίστρα τραυμάτισε 50χρονο

Ένας άνδρας περίπου 50 ετών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο αφού πυροβολήθηκε με βαλλίστρα σε φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου του Σάρεϊ στη Βρετανία.

Ένας 21χρονος Σαουδάραβας υπήκοος συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνα, κατά το Sky News.

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν λόγω αναφορών για πυροβολισμούς στο Manor Park Student Village, στο Guildford, γύρω στις 10 π.μ. σήμερα το πρωί.

Ο ύποπτος, ο οποίος ήταν πρώην φοιτητής στο πανεπιστήμιο, συνελήφθη αμέσως μετά το περιστατικό και η αστυνομία αναφέρει ότι συνεργάζεται στενά με τις αρχές του πανεπιστημίου.

Ένας εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου του Σάρεϊ δήλωσε ότι το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 9:50 π.μ. και ότι ένα μέλος της ομάδας ασφαλείας της πανεπιστημιούπολης «τραυματίστηκε σοβαρά».

Η αστυνομία έχει απευθύνει έκκληση για πληροφορίες και μάρτυρες. Το θύμα παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία.