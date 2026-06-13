Ένας άνδρας εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος έπειτα από πυροβολισμούς στην περιοχή των Εξαρχείων.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ακούστηκαν πυροβολισμοί και ειδοποιήθηκε η αστυνομία.
Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έναν άνδρα περίπου 35 ετών στα σκαλάκια μεταξύ των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη.
Αποκλεισμένη η συμβολή των οδών.
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