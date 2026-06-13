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Συναγερμός στα Εξάρχεια: Ένας άνδρας νεκρός μετά από πυροβολισμό

Ένας άνδρας εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος έπειτα από πυροβολισμούς στην περιοχή των Εξαρχείων.

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Περιπολικό | Eurokinissi
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Ένας άνδρας εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος έπειτα από πυροβολισμούς στην περιοχή των Εξαρχείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ακούστηκαν πυροβολισμοί και ειδοποιήθηκε η αστυνομία.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έναν άνδρα περίπου 35 ετών στα σκαλάκια μεταξύ των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη.

Αποκλεισμένη η συμβολή των οδών.

Βίντεο από το Orange Press Agency:

 

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