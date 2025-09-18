Μενού

Συναγερμός στη Χαλκιδική: Κρατούμενος απέδρασε από τις φυλακές Κασσάνδρας

Πλήρης κινητοποίηση στις αρχές για εντοπισμό του δραπέτη στη Χαλκιδική.

Περιπολικό αστυνομία
Περιπολικό | In Time /Δημήτρης Κωνσταντόπουλος
Πανικός επικρατεί στις τοπικές αρχές στη Χαλκιδική, αφού από το σωφρονιστικό κατάστημα Κασσάνδρας απέδρασε ένας κρατούμενος περί τις 11:30, το πρωί της Πέμπτης (18/9).

Ο ποινικός πρόκειται για 27χρονο, στα χνάρια του οποίου βρίσκεται αυτή τη στιγμή η αστυνομία, έχοντας εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό. Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας.

Πηγή: thestival

