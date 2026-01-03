Φωτιά έχει ξεσπάσει σε κατοικία επί της οδού Αγίας Μαγδαληνής, στη Ραφήνα Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, με τη συνδρομή εθελοντών.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως το άτομο που είχε εγκλωβιστεί, ανασύρθηκε νεκρό.