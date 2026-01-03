Μενού

Συναγερμός στη Ραφήνα για φωτιά σε σπίτι - Πληροφορίες για εγκλωβισμένο άτομο

Οι πληροφορίες δυστυχώς αναφέρουν πως υπάρχει ένας νεκρός από τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε σπίτι στη Ραφήνα.

Όχημα της Πυροσβεστικής
Όχημα της Πυροσβεστικής | Intime
Φωτιά έχει ξεσπάσει σε κατοικία επί της οδού Αγίας Μαγδαληνής, στη Ραφήνα Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, με τη συνδρομή εθελοντών. 

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως το άτομο που είχε εγκλωβιστεί, ανασύρθηκε νεκρό.

 

