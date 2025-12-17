Μενού

Συναγερμός στην Αλεξάνδρας: Η στιγμή της προσαγωγής υπόπτου για το απειλητικό σημείωμα και το σακίδιο

Σύλληψη 27χρονου στην Αλεξάνδρας για σακίδιο με απειλητικό σημείωμα δίπλα σε κολέγιο όπου γινόταν ημερίδα με υπουργούς.

αστυνομια περιπολικο
Περιπολικό τη νύχτα | Eurokinissi
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν εντοπίστηκε σακίδιο με απειλητικό σημείωμα έξω από κολέγιο στον αριθμό 205. Ο 27χρονος που φέρεται να το άφησε έγινε αντιληπτός από σεκιουριτά, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Λίγο αργότερα ο ύποπτος εντοπίστηκε να κινείται στην περιοχή και προσήχθη. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, ενώ αποκλείστηκε μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Την ίδια ώρα, εντός του κολεγίου διεξαγόταν ημερίδα με συμμετοχή υπουργών, γεγονός που ενίσχυσε την κινητοποίηση και τον συναγερμό.

 

