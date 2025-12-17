Μενού

Συναγερμός στη λεωφόρο Αλεξάνδρας μετά από τηλεφώνημα για βόμβα

Σημείωμα που προειδοποιούσε για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε κτήριο της περιοχής εντόπισαν οι Αρχές στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Ελληνική Αστυνομία | EUROKINISSI
Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 205 εντοπίστηκε σημείωμα με προειδοποίηση για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε κτήριο της περιοχής.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις των Τμημάτων Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), οι οποίες πραγματοποιούν ελέγχους για την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού.

Σύμφωνα με το orange press agency,  το σακίδιο που βρέθηκε είχε σημείωμα που έγραφε ότι «θα εκραγεί».

