Συναγερμός στην Ηλεία για πλημμύρες: Ανοίγουν τα φράγματα του Πηνειού για να μην υπερχειλίσουν

Την ώρα που η Ηλεία πλήττεται από έντονα φαινόμενα βροχόπτωσης, με επείγουσα ανακοίνωση του ο Δήμος Ήλιδας ενημερώνει ότι ανοίγουν τα θυροφράγματα της λίμνης Πηνειού και θα γίνεται ελεγχόμενη διοχέτευση νερού στην γύρω περιοχή.

Η παρέμβαση έγινε ώστε να αποφευχθεί μεγάλο πλημμυρικό φαινόμενο. Καλούνται οι κάτοικοι των παραλίμνιων κοινοτήτων να μην πλησιάσουν στα συγκεκριμένα σημεία να προστατεύσουν τα κοπάδια και τα ζώα τους και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα αυξήθηκε και άλλο η στάθμη του νερού στον ποταμό Αλφειό ενώ στην περιοχή Καλυβακίων πέρασε τα αναχώματα με αποτέλεσμα να παρατηρηθούν πλημμύρες σε αγροτικές παρακείμενες καλλιέργειες. Μετά από νέες κατολισθήσεις είναι ίδια η κατάσταση στον δρόμο Αλφειουσας – Πύργου και Φράγματος – Αλφειού και έχει διακοπεί η κυκλοφορία.