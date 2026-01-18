Μενού

Συναγερμός στην Λήμνο: 20χρονος έπεσε σε γκρεμό 200 μέτρων – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Μεγάλη κινητοποίηση στη Μύρινα μετά την πτώση 20χρονου σε γκρεμό 200 μ., με Αστυνομία, Πυροσβεστική και Λιμενικό στο σημείο.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα στη Μύρινα της Λήμνου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Στην περιοχή Στβι, ανάμεσα στην Αγία Παρασκευή και τον πλαγίσιο μόλο στο Πλατύ, ένας 20χρονος που έκανε βόλτα με φίλους του με μηχανές φέρεται, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, να κατέπεσε σε γκρεμό περίπου 200 μέτρων.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ λόγω της δυσβατότητας του εδάφους στην επιχείρηση συμμετέχει και σκάφος του Λιμενικού Σώματος από θαλάσσης, προκειμένου να προσεγγίσει το σημείο και να συνδράμει στις έρευνες.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

