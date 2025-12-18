Συναγερμός στις Αρχές: Εξαφανίστηκε 14χρονη από δομή φιλοξενίας στο κέντρο της Αθήνας

Επί ποδός βρίσκονται οι αρχές καθώς στις 11 Δεκεμβρίου στις 14:30, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο κέντρο της Αθήνας, η ALINA (ον.) OMAR ALAHMAD (επ.) 14 ετών, συριακής καταγωγής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος των οικείων της, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αlina (ον.) Omar Alahmad (επ.), έχει ύψος 1.58 μ. , έχει κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και κόκκινη πλεκτή μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

