Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού: Βρέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα και 8 σφαίρες

Ένα πιστόλι τύπου Beretta των 9 χιλιοστών εντοπίστηκε θαμμένο στο προαύλιο της 5ης πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού.
Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, στο συγκεκριμένο προαύλιο προαυλίζονται κρατούμενοι που φέρονται να ανήκουν σε κυκλώματα της αλβανικής και της τουρκικής μαφίας, οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε σοβαρές εγκληματικές ενέργειες και δολοφονίες στην Ελλάδα.
Υπάρχουν φόβοι ότι το όπλο επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί από τους έγκλειστους για ομηρία ή απόδραση.
Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθεί πώς το όπλο εισήλθε και θάφτηκε εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.
- «Όχι» στις εθνικές επετείους από παιδαγωγό – Ο Μπαλάσκας αντέδρασε με ποίημα και σημαίες
- «Έχω βγει στην τηλεόραση πάνω από 2.500 φορές, αλλά δεν θα με γνωρίσει κανείς στον δρόμο»
- Gmail: 183 εκατομμύρια κωδικοί στα χέρια χάκερ – Δείτε αν κινδυνεύει ο λογαριασμός σας
- Ιωάννα Τούνη: «Η τέλεια φωτογραφία» με κόκκινο αποκαλυπτικό μπικίνι - «Ποια προτιμάς;»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.