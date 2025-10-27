Μενού

Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού: Βρέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα και 8 σφαίρες

Ανησυχία για το πιστόλι που βρέθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού.

Φυλακές Κορυδαλλού
Στιγμιότυπο από εσωτερικό κελιού | Eurokinissi
Ένα πιστόλι τύπου Beretta των 9 χιλιοστών εντοπίστηκε θαμμένο στο προαύλιο της 5ης πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, στο συγκεκριμένο προαύλιο προαυλίζονται κρατούμενοι που φέρονται να ανήκουν σε κυκλώματα της αλβανικής και της τουρκικής μαφίας, οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε σοβαρές εγκληματικές ενέργειες και δολοφονίες στην Ελλάδα.

Υπάρχουν φόβοι ότι το όπλο επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί από τους έγκλειστους για ομηρία ή απόδραση.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθεί πώς το όπλο εισήλθε και θάφτηκε εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.

