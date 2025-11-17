Συναγερμός στο Νοσοκομείο Χανίων: Όπλο φρουρού εκπυρσοκρότησε δίπλα σε επικίνδυνο κρατούμενο

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου εξωτερικός φρουρός των φυλακών Αγυιάς είδε το υπηρεσιακό του όπλο να εκπυρσοκροτεί την ώρα που γινόταν η αλλαγή βάρδιας για τη φύλαξη επικίνδυνου κρατουμένου.

Η σφαίρα καρφώθηκε σε γυψοσανίδα, ενώ στο χώρο επικράτησε πανικός, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί.

Ο κρατούμενος, που εκτίει ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών, νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική μετά από σοβαρό αυτοτραυματισμό, καθώς φέρεται να είχε καταπιεί τζάμια μέσα στις φυλακές. Μάλιστα, πριν από έξι μήνες είχε νοσηλευτεί ξανά, όταν είχε καταπιεί μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σημερινό συμβάν δεν συνδέεται με τον κρατούμενο, ενώ οι ακριβείς συνθήκες της εκπυρσοκρότησης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.