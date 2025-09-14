Συναγερμός στο Ρέθυμνο για εξαφάνιση 21χρονου: Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο Του Παιδιού

Δελτίο εξαφάνισης εξέδωσε το Χαμόγελο του Παιδιού σήμερα 14/09 για τον 21χρονο Πέτρο Λάριο που εξαφανίστηκε στην Παλαιά πόλη του Ρεθύμνου προχθές, 12/9 κατά τις βραδινές ώρες.

Μετά την ενημέρωση για την εξαφάνισή του από την οικογένεια του νεαρού, το Χαμόγελο Του Παιδιού προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Δελτίο Τύπου Missing Alert: Εξαφάνιση του Πέτρου Λάριου, 21 ετών

Ο Πέτρος Λάριος έχει ύψος 1,70μ. και κανονικό βάρος, έχει καστανά σγουρά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε χακί παντελόνι, μαύρη μπλούζα με άσπρα γράμματα και αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με Το Χαμόγελο Του Παιδιού όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ: http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ: http://bit.ly/missing-alert-apple

Το Missing Alert Hellas συνίσταται στην άμεση, έγκυρη και λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με περιστατικό εξαφάνισης ενηλίκου μόλις λίγα λεπτά μετά την ειδοποίηση των Αρχών ή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με αυτό.



Για να επιτευχθεί αυτό στο Πρόγραμμα συμμετέχει πλήθος φορέων (κρατικών, ιδιωτικών, εθελοντικών) με τον κάθε ένα από αυτούς να επικοινωνεί τα στοιχεία του αγνοούμενου και κάποιες άλλες βασικές πληροφορίες μέσα από τα μέσα που διαθέτει π.χ. τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, αναρτήσεις στα socialmedia, αποστολή SMS, ανακοινώσεις στις οθόνες αεροδρομίων κ.λ.π

Το Χαμόγελο Του Παιδιού στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ενηλίκων.

Ενημερωθείτε για τις διεθνείς συνεργασίες του Οργανισμού: http://www.hamogelo.gr/gr/el/diethneis-sinergasies

Περισσότερες πληροφορίες:

«Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017» email:1017@hamogelo.gr https://www.hamogelo.gr/gr/el/eksafanismena-paidia:missing-alert-hellas/

