Συναγερμός στον Κορυδαλλό: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και κάποια ώρα στις Αρχές, καθώς γυναίκα στον Κορυδαλλό απειλεί να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στο σημείο έχουν σπεύσει ειδικοί διαπραγματευτές της ΕΛΑΣ, ενώ έχουν επίσης φτάσει δέκα πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα, με την κλήση να γίνεται στις 15:30 για το συμβάν.