Συνεχίζεται ο αποκλεισμός των σηράγγων στα Τέμπη από τους αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας

Σε ισχύ παραμένει μέχρι σήμερα, Πέμπτη, ο αποκλεισμός των σηράγγων στα Τέμπη από τους Θεσσαλούς αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους. Τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα εξακολουθούν να βρίσκονται παρατεταγμένα στο σημείο, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε.

Οι αγρότες βρίσκονται σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους για τη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους, ενώ το Σάββατο αναμένεται η πανελλαδική σύσκεψη, όπου θα συζητηθεί το μέλλον των δράσεων και θα οριστεί επιτροπή για τη συνάντηση της ερχόμενης Τρίτης με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σημειώνεται πως με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, Ι.Χ., φορτηγών και λεωφορείων, έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Πλατυκάμπου έως τον ανισόπεδο κόμβο Πλαταμώνα, καθώς και στην Παλαιά Εθνική Οδό Ευαγγελισμού - Λεπτοκαρυάς.

Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, με εκτροπές προς την Εγνατία Οδό, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τροχαίας.