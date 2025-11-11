Συνελήφθη 19χρονος για revenge porn: Ανήλικη ήθελε να χωρίσουν και εκείνος την εκβίαζε

Στη σύλληψη ενός 19χρονου προχώρησε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έπειτα από καταγγελία για εκδικητική πορνογραφία και απειλές σε βάρος ανήλικης.

Στα χέρια της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος βρέθηκε το πρωί της Τρίτης, 11 Νοεμβρίου 2025, ένας 19χρονος στην Αττική, ο οποίος κατηγορείται για εκδικητική πορνογραφία κατ’ εξακολούθηση και πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία ο νεαρός απειλούσε την ανήλικη σύντροφό του ότι θα δημοσιοποιήσει προσωπικές τους στιγμές, εάν εκείνη επέμενε να διακόψει τη σχέση τους.

Παράλληλα, φέρεται να ασκούσε έντονη ψυχολογική πίεση, μέσω μηνυμάτων και τηλεφωνικών κλήσεων, απειλώντας ότι θα βλάψει την ίδια, άτομα του περιβάλλοντός της ή ακόμη και τον εαυτό του.

Μετά από ενδελεχή έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 19χρονο, ενώ σε έρευνα στο σπίτι του κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα εξεταστεί εργαστηριακά από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.