Συνελήφθη 29χρονη στη Θεσσαλονίκη: Άφησε τα τρία ανήλικα παιδιά της μόνα στο σπίτι

Μία 29χρονη στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη για έκθεση των ανήλικων παιδιών της σε κίνδυνο.

Περιπολικό της ΕΛΑΣ
Περιπολικό της ΕΛΑΣ | Eurokinissi
Μία 29χρονη συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στη Σίνδο, στη Θεσσαλονίκη, με την κατηγορία ότι άφησε εντός του σπιτιού της, μόνα τους και χωρίς επίβλεψη, τα τρία ανήλικα παιδιά της.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είχε προηγηθεί σχετική καταγγελία που κινητοποίησε την αστυνομία, ενώ σε βάρος της 29χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση. Κατά πληροφορίες και τα τρία ανήλικα είναι κάτω των 10 ετών.

