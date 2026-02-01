Μενού

Συνελήφθη 39χρονη σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης που εξύβρισε και απείλησε γιατρό σε εφημερία

H ΕΛΑΣ πρόχωρησε στη σύλληψη μιας 39χρονης σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για εξύβριση και απειλή γιατρού σε εφημερία.

Reader symbol
Newsroom
Νοσοκομείο
Νοσοκομείο | POOL / ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ / EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Συνελήφθη 39χρονη μέσα σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται ότι εξύβρισε μια γιατρό κατά τη διάρκεια εφημερίας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά η αστυνομία, η συλληφθείσα απείλησε και εξύβρισε μία 30χρονη γιατρό, ενώ φώναζε, διαταράσσοντας τη λειτουργία του νοσοκομείου.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ