Συνελήφθη 39χρονη σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης που εξύβρισε και απείλησε γιατρό σε εφημερία

Συνελήφθη 39χρονη μέσα σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται ότι εξύβρισε μια γιατρό κατά τη διάρκεια εφημερίας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά η αστυνομία, η συλληφθείσα απείλησε και εξύβρισε μία 30χρονη γιατρό, ενώ φώναζε, διαταράσσοντας τη λειτουργία του νοσοκομείου.