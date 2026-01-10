Συνελήφθη 45χρονος που φέρεται να έκαψε ασθενοφόρο στη Ζάκυνθο

Συνελήφθη 45χρονος στη Ζάκυνθο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό, φθορές, κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την προανάκριση, όλα συνέβησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Ιανουαρίου 2026, στην περιοχή του Λαγανά, όταν ο φερόμενος ως δράστης προκάλεσε εμπρησμό σε ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας, προκαλώντας φθορές και σε δύο σταθμευμένα Ι.Χ. οχήματα.

Όπως διαπιστώθηκε, προκειμένου να μεταβεί στο σημείο, ο ίδιος χρησιμοποίησε μοτοσυκλέτα που είχε δηλωθεί κλεμμένη τον Οκτώβριο του 2025 στην Αττική.

Κατά τη σύλληψή του από τις αρχές, κατασχέθηκαν η μοτοσυκλέτα, δοχείο με εύφλεκτο υγρό, μικροποσότητα κάνναβης και κινητό τηλέφωνο.

Κατά τη διεξαγωγή έρευνας στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 155 γραμμάρια αποξηραμένης κάνναβης, εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας, σπόροι, σακουλάκια διαμοιρασμού και κουκούλα τύπου full-face.

Ο 45χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου, ενώ την υπόθεση χειρίζεται το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου.