Συνελήφθη αστυνομικός με παράνομο οπλισμό και μεγάλο χρηματικό ποσό

Ένας αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί στην Διεύθυνση Μεταγωγών, συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης (28/5), για κατοχή παράνομου οπλισμού και μεγάλου χρηματικού ποσού σε τυχαίο έλεγχο της Ομάδας ΔΙΑΣ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, καθώς οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά τον έλεγχο που έγινε στον αστυνομικό, όταν ακινητοποιήθηκε η μοτοσικλέτα, βρέθηκαν στην κατοχή του δύο πιστόλια, 262 φυσίγγια, ένα σπρέι πιπεριού, δύο μαχαίρια και περίπου 8.000 ευρώ.
Την υπόθεση ανέλαβε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις. Κατά τις ίδιες πληροφορίες εξετάζεται η εμπλοκή του αστυνομικού σε κύκλωμα εκβιαστών.
