Συνελήφθη αστυνομικός με παράνομο οπλισμό και μεγάλο χρηματικό ποσό

Αστυνομικός που κουβαλούσε παράνομο οπλισμό, μεγάλο χρηματικό ποσό και οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες συνελήφθη και ερευνάται από το Εσωτερικών Υποθέσεων.

ελασ
Περιπολικό | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Ένας αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί στην Διεύθυνση Μεταγωγών, συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης (28/5), για κατοχή παράνομου οπλισμού και μεγάλου χρηματικού ποσού σε τυχαίο έλεγχο της Ομάδας ΔΙΑΣ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, καθώς οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά τον έλεγχο που έγινε στον αστυνομικό, όταν ακινητοποιήθηκε η μοτοσικλέτα, βρέθηκαν στην κατοχή του δύο πιστόλια, 262 φυσίγγια, ένα σπρέι πιπεριού, δύο μαχαίρια και περίπου 8.000 ευρώ.

Την υπόθεση ανέλαβε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις. Κατά τις ίδιες πληροφορίες εξετάζεται η εμπλοκή του αστυνομικού σε κύκλωμα εκβιαστών.

ΕΛΛΑΔΑ