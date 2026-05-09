Θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Βουλή: Ελεύθερος ο αστυνομικός που το προκάλεσε

Ελεύθερος αφέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα» του Mega, ο αστυνομικός που είχε προφυλακιστεί για το θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Βουλή των Ελλήνων, στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 63χρονος μοτοσικλετιστής.

Ο αστυνομικός κατηγορείται ότι παραβίασε ερυθρό σηματοδότη στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Βασιλίσσης Σοφίας, κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με τη μοτοσικλέτα του άτυχου άνδρα.

Το χρονικό

Το θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Βουλή των Ελλήνων σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 12 Μαρτίου, όταν αστυνομικός που βρισκόταν σε υπηρεσία φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Βασιλίσσης Σοφίας, κινούμενος μάλιστα στο αντίθετο ρεύμα και με αυξημένη ταχύτητα. Εκεί συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 63χρονος άνδρας, πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα μαζί με τον αστυνομικό.

Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του και τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, ο 63χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και προκαλώντας έντονο προβληματισμό για τις συνθήκες του δυστυχήματος.