Συνελήφθη διαιτητής πολεμικών τεχνών: Το ποσό που ζητούσε για να στήσει αγώνες

Συνελήφθη την Παρασκευή διαιτητής αγώνων πολεμικής τέχνης κατηγορούμενος για δωροληψία με σκοπό την αλλοίωση αποτελεσμάτων αγώνων.

Στιγμιότυπο από περιπολικό της ΕΛΑΣ | Eurokinissi
Στη σύλληψη ενός άνδρα που ασκούσε καθήκοντα διαιτησίας αγώνων πολεμικής τέχνης, προχώρησε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/4)  το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας με την κατηγορία της δωροληψίας με σκοπό την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνων, πανελληνίου πρωταθλήματος.

O κατηγορούμενος φέρεται να ζήτησε χρηματικό ποσό, προκειμένου να επηρεάσει την εξέλιξη και το αποτέλεσμα επικείμενων αγώνων προς όφελος δύο αθλητών.

Πιο συγκεκριμένα, με την καταβολή 1.000 ευρώ για τον καθένα, πέραν της διάκρισης, οι αθλητές θα εξασφάλιζαν την ένταξή τους στην Εθνική ομάδα, καθώς και μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ακολούθησε έρευνα, κατά την οποία διακριβώθηκε ότι στο ξενοδοχείο όπου θα διέμενε ο κατηγορούμενος απεστάλη ταχυδρομικό δέμα με παραλήπτη τον ίδιο, το οποίο περιείχε, μεταξύ άλλων, το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, ο κατηγορούμενος συνελήφθη μετά την παραλαβή του δέματος, ενώ παράλληλα κατασχέθηκαν τα χρήματα που περιείχε καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζεται.

