Συνελήφθη γνωστός τράπερ που επέβαινε σε κλεμμένο αυτοκίνητο

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται από το απόγευμα του Σαββάτου (28/12) γνωστός τράπερ ο οποίος μετά την ποινή φυλάκισης που του είχε επιβληθεί για απαγωγή επιχειρηματία είχε αποφυλακιστεί με βραχιολάκι.

Ωστόσο, εντοπίστηκε να κυκλοφορεί ελεύθερος στη Γλυφάδα παρόλο που βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό, με κλεμμένο αυτοκίνητο.

Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί σταμάτησαν το όχημα λίγο μετά τις 18:00 το Σάββατο για έλεγχο στην οδό Κύπρου της Γλυφάδας. Εκεί διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από την περιοχή του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη.

Ο τράπερ συνελήφθη μαζί με ένα ακόμα άτομο που επέβαινε στο όχημα και έφερε πάνω του ποσότητα ναρκωτικών.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι στον τράπερ είχε επιβληθεί κατ' οίκον περιορισμός για την υπόθεση απαγωγής του ενεχυροδανειστή τον περασμένο Ιούλιο.