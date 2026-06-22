Συνελήφθη η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται με κάταγμα και μώλωπες στην Πάτρα - Τι ισχυρίστηκε

Αργά το βράδυ της Κυριακής (21/06), αστυνομικοί στην Πάτρα προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας ενός βρέφους επτά μηνών, το οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο με κάταγμα στον μηρό και μώλωπες στο πρόσωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος της νεαρής γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το Σάββατο, φέροντας σοβαρά τραύματα, μεταξύ των οποίων κάταγμα στο μηριαίο οστό και χτυπήματα στο κεφάλι, γεγονός που προκάλεσε έντονο προβληματισμό και οδήγησε τις Αρχές στη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες τραυματίστηκε.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα υποστήριξε ότι το παιδί έπεσε από την κούνια του τη στιγμή που εκείνη βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο, προκειμένου να ετοιμάσει γάλα για το δεύτερο παιδί της.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων που θα συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.