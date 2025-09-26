Μενού

Συνελήφθη ιδιοκτήτης βρεφονηπιακού σταθμού στην Αττική: Έλειπε από παιδί τούφα μαλλιών

Η μητέρα στην Αττική έκανε καταγγελία, ενώ το παιδί αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

Χειροπέδες σε έναν 54χρονο ιδιοκτήτη βρεφονηπιακού σταθμού στην Αττική πέρασαν σήμερα οι αστυνομικές Αρχές, μετά από καταγγελία μητέρας ότι το 2χρονο παιδί της υπήρξε θύμα σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η μητέρα στην Αττική έκανε την καταγγελία χθες Πέμπτη (25/9) και σύμφωνα με αυτή, μετά τον βρεφονηπιακό σταθμό διαπιστώθηκε πως έλειπε από το 2χρονο παιδί της μια τούφα από τα μαλλιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ιδιοκτήτης του βρεφονηπιακού σταθμού αναφέρει πως προσπάθησε να το πιάσει και το τράβηξε για να μην πέσει.

Το παιδί αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Ωρωπού. 
 

