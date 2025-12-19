Συνελήφθη καθηγητής στις Σέρρες για παρενόχληση 17χρονης μαθήτριας

Στη σύλληψη ενός 62χρονου καθηγητή λυκείου στις Σέρρες προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από καταγγελία 17χρονης μαθήτριας για κατάχρηση ανηλίκου.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ανήλικη, ο εκπαιδευτικός φέρεται να την κάλεσε μέσα σε άδεια αίθουσα διδασκαλίας, όπου προχώρησε σε απρεπείς πράξεις εις βάρος της. Η 17χρονη αποχώρησε σοκαρισμένη από το σχολείο και ενημέρωσε άμεσα την οικογένειά της για το περιστατικό.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το βράδυ της Τετάρτης (17/12) υποβλήθηκε επίσημη καταγγελία στις αρχές. Αρχικά κατέθεσε η μητέρα της μαθήτριας, ενώ στη συνέχεια η ίδια η 17χρονη έδωσε κατάθεση παρουσία παιδοψυχολόγου.
Η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Ανακρίτρια Σερρών και ακολούθησε η σύλληψη του 62χρονου, ο οποίος κρατείται στο Τμήμα Μεταγωγών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερρών.
Ο κατηγορούμενος αναμένεται να παρουσιαστεί τη Δευτέρα (22/12) ενώπιον των δικαστικών αρχών για να απολογηθεί. Το αδίκημα που του αποδίδεται έχει χαρακτήρα κακουργήματος.
