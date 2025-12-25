Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος για ενδοοικογενειακή απειλή

Στην Τρίπολη, ανήμερα των Χριστουγέννων, συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της συζύγου του.

Όπως δήλωσε ο δικηγόρος του στο Mega «ο πελάτης μου κρατείται από τις Αρχές χριστουγεννιάτικα και στερείται την επαφή με τα παιδιά του χωρίς κανέναν απολύτως λόγο.

Δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της απειλής. Η ενέργεια της συζύγου του είναι προσχηματική».