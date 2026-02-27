Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας του 17χρονου στο Λουτράκι

Οι αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον άνδρα που κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου στο Λουτράκι, μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Oι αρχές έχουν προχωρήσει σε τρεις προσαγωγές.

Οι υπόλοιπες προσαγωγές αφορούν άτομα από το φιλικό περιβάλλον του φερόμενου ως δράστη, καθώς οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το πλήρες κάδρο της μοιραίας συνάντησης.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν το θύμα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου με θανατηφόρο τραύμα από μαχαίρι κοντά στην καρδιά. Οι γιατροί εκτίμησαν πως ο έφηβος είχε εκπνεύσει αρκετές ώρες πριν τη μεταφορά του.

Λίγο αργότερα, στο ίδιο νοσοκομείο έφτασε τραυματισμένος στην κοιλιακή χώρα ένας 19χρονος φίλος του θύματος, ο οποίος υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο «Σωτηρία» όπου διακομίστηκε. Ήταν ο 19χρονος εκείνος που υπέδειξε στους αστυνομικούς τον 17χρονο ως τον δράστη της διπλής επίθεσης.