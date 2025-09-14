Μενού

Συνελήφθη οδηγός ΚΤΕΛ στη Δράμα που άφησε παιδιά στη μέση του πουθενά - «Έπραξε σωστά» λέει ο πρόεδρος

Ο οδηγός κατέβασε τα παιδιά που πήγαιναν σχολείο, με την αιτιολογία ότι ήταν υπεράριθμοι.

λεωφορειο κτελ
Λεωφορεία ΚΤΕΛ | Eurokinissi - ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
Για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, κατηγορείται ο οδηγός λεωφορείου ΚΤΕΛ που αποβίβασε τρεις ανήλικους μαθητές σε μη κατοικημένη περιοχή στη Δράμα και συγκεριμένα σε χωράφια. 

Σύμφωνα με καταγγελία γονέων, κατά τη διάρκεια δρομολογίου το πρωί της Παρασκευής (12/9), ο οδηγός κατέβασε τα παιδιά που πήγαιναν σχολείο, με την αιτιολογία ότι ήταν υπεράριθμοι.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του τοπικού ΚΤΕΛ, «ο οδηγός έπραξε σωστά, γιατί οι μαθητές ήταν όρθιοι».

Ο οδηγός συνελήφθη χθες το απόγευμα (Σάββατο 13/9) ύστερα από καταγγελία. 

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί η Εισαγγελία της πόλης αλλά και η αστυνομία, ενώ η μία οικογένεια έχει καταθέσει μήνυση.
 

