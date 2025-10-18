Συνελήφθη το Σάββατο (18/10) πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας της δυτικής Αττικής για παραβίαση των νόμων περί φωτοβολίδων όπλων και αθλητισμού.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διεξήχθη κατόπιν παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα, ύστερα από σχετικές καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες σε χώρο Δημοτικού Σταδίου σε περιοχή της Αττικής, οπαδοί συγκεκριμένης ομάδας προέβαιναν σε διακίνηση, αποθήκευση και απόκρυψη φωτοβολίδων, κροτίδων και άλλων απαγορευμένων αντικειμένων, με την ανοχή του προέδρου της ομάδας.

Το Στάδιο, όπως διαπιστώθηκε, είχε παραχωρηθεί για χρήση από την τοπική δημοτική αρχή στην εν λόγω ποδοσφαιρική ομάδα.

Σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με παρουσία δικαστικού λειτουργού, αστυνομικοί του Τμήματος Ειδικών Ερευνών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, προχώρησαν σε έρευνα σε κλειδωμένο χώρο του σταδίου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

17 φωτοβολίδες ,

, Σωλήνας εκτόξευσης βολών ,

, 7 κοντάρια ,

, 3 κράνη ,

, Πλήθος σπρέι ,

, Πλήθος μασκών προσώπου ,

, Ρουχισμός άλλων ποδοσφαιρικών ομάδων.

Ο συλληφθείς πρόεδρος θα οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διακρίβωση τυχόν εμπλοκής και άλλων προσώπων, καθώς και για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.