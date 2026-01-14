Συνελήφθη στην Αττική Τούρκος μαφιόζος που κυνηγά η Interpol: Σεσημασμένος με «κόκκινη» αγγελία

Συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης 13 Ιανουαρίου, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε περιοχή της Αττικής, 38χρονος Τούρκος, διεθνώς διωκόμενος με ερυθρά αγγελία της INTERPOL.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων διακριβώθηκε ότι ο 38χρονος έχει καταδικαστεί από Αρχές της Τουρκίας για ανθρωποκτονία, απειλή, καθώς και κατοχή και μεταφορά όπλων και πυρομαχικών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο καταζητούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Οικονομίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.