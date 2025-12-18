Συνελήφθησαν 2 τράπερς για διακίνηση κάνναβης: «Εγκέφαλος» ο πατέρας του ενός

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κάνναβης, ακατέργαστης και κατεργασμένης σε μορφή σοκολάτας, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Το απόγευμα και το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών συνέλαβαν τέσσερα μέλη της σπείρας σε διαφορετικές περιοχές της Αθήνας: δύο αλλοδαπούς ηλικίας 55 και 30 ετών και δύο Έλληνες ηλικίας 22 και 30 ετών.

Κατά τη σύλληψη, ο 22χρονος αντιστάθηκε σθεναρά, προσπαθώντας να αποφύγει τον έλεγχο.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι συλληφθέντες είχαν συγκροτήσει οργανωμένη ομάδα με σαφή ιεραρχία και επαγγελματική υποδομή, εξασφαλίζοντας τη συνεχή δράση τους με στόχο τη διακίνηση ναρκωτικών και την αποκόμιση σημαντικών κερδών.

Η ακατέργαστη κάνναβη πωλούνταν προς 2.500 ευρώ το κιλό, ενώ η κατεργασμένη σε μορφή σοκολάτας προς 5.000 ευρώ.

Οι ρόλοι των μελών

55χρονος αλλοδαπός : αρχηγός, υπεύθυνος για την προμήθεια, φύλαξη και αποθήκευση ναρκωτικών και κερδών.

30χρονος αλλοδαπός : υπαρχηγός, με καθήκοντα φύλαξης και αποθήκευσης.

22χρονος Έλληνας : υπεύθυνος για φύλαξη και παράδοση ποσοτήτων στον μεταφορέα.

30χρονος Έλληνας: μεταφορέας και διακινητής των ναρκωτικών.

Τα ευρήματα

Από τις σωματικές και οικιακές έρευνες κατασχέθηκαν:

15 κιλά και 153,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

1 κιλό και 907,5 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης

Ι.Χ. αυτοκίνητο και δίκυκλο

Αλεξίσφαιρο γιλέκο

Καταμετρητής χρημάτων

4 ζυγαριές ακριβείας

4 κινητά τηλέφωνα

Πλήθος νάιλον συσκευασιών

51.490 ευρώ σε μετρητά

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το παράνομο κέρδος της οργάνωσης ξεπερνά τις 95.000 ευρώ. Επιπλέον, ο 55χρονος και ο 22χρονος είχαν απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.