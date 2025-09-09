Συνελήφθησαν οι γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια: Βρέθηκαν γκλοπ στην κατοχή τους

Συνελήφθησαν περί τις 18:50 το απόγευμα της Δευτέρας (8/9) οι δύο γιοι πρώην υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ηλικιών 26 και 30 ετών, στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν ξεκίνησε όταν οι αστυνομικοί πραγματοποιούσαν τυπικό έλεγχο στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Ισαύρων. Εκεί, οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν να κατέχουν δύο πτυσσόμενα γκλοπ.

Οι δύο τους επίσης έφεραν πάνω τους και γάντια με ενισχυτικό κόκκαλο, ενώ τα γκλοπ βρέθηκαν κρυμμένα στα εσώρουχα τους.

Μετά τη σύλληψη οδηγήθηκαν στο ΤΔΕΕ Εξαρχείων και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τον νόμο περί όπλων, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν με την αυτόφωρη διαδικασία.