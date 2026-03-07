Σύρος: Ξέσπασε φωτιά σε τρία σκάφη - Εικόνες από το σημείο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε τρία σκάφη που βρίσκονταν σε νεώλκειο της χερσαίας ζώνης του λιμένα Σύρου.
Λόγω της πυρκαγιάς, προκλήθηκε η κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής με στόχο τον άμεσο περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.
Από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός, ενώ οι αρμόδιες Aρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της επιχείρησης κατάσβεσης.
Προς το παρόν, παραμένει άγνωστη η αιτία της φωτιάς.
