Τα 10 πράγματα από τη δεκαετία του 2000 που υπάρχουν μέχρι σήμερα

Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη δεκαετία του 2000 μέσα από το σχετικό podcast.

Η τεχνολογία, η μουσική, η τηλεόραση, οι θεωρίες συνωμοσίας και όχι μόνο έχουν αναλυθεί από τα επεισόδια της σειράς. Κάτι που δεν έχουμε αναλύσει (λάθος μας, ναι) είναι αυτά τα μικροπράγματα που υπάρχουν ΑΚΟΜΑ από τότε, ακόμα και ως φαντάσματα του κάποτε δοξασμένου εαυτού τους.

Ας τα δούμε παρακάτω.

Limewire

Όπως και το Soulseek, το Limewire υπάρχει ακόμα, αν και λειτουργεί υποβοηθούμενο από συγκεκριμένα plugins σε συγκεκριμένους browsers, δηλαδή με άλλα λόγια μπορεί ακόμα να «φυτέψει» έναν ιό στον υπολογιστή σου με την αθώα ονομασία "beyonce.singleladies.exe" ή κάτι τέτοιο.

Pagers (ή βομβητές)

Έχουν περάσει 20+ χρόνια από την εποχή που βλέπαμε σε τηλεοπτικές σειρές κάποιους executive με ύφος χιλίων καρδιναλίων να τσεκάρουν κάποια κλήση στους βομβητές τους.

Πρόκειται για το απόλυτο tech gadget εκείνης της δεκαετίας, ένα σημάδι κοινωνικής ανέλιξης για εντεπρενέρς και ταπεινούς πλεμπαίους.

Χρησιμοποιούνται σήμερα - αν και σπάνια - κυρίως από επαγγελματίες υγείας που χρειάζονται ένα τρόπο για να ειδοποιούνται μεταξύ τους εκτάκτως.

Αξίζει να τονίσουμε πως στις πρόσφατες πολεμικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, οι βομβητές χρησιμοποιήθηκαν με ένα τρόπο λίγο πιο κυνικό, ως αυτοσχέδιες βόμβες.

MySpace

«Μα στο MySpace θα τη βρω...» τραγουδούσαν ρομαντικά κάποτε οι Χατζηφραγκέτα για ένα κορίτσι, το Μαράκι, που αναζητούσαν ιντερνετικά αλλά και offline.

Το MySpace, δηλαδή ο πρόγονος των social media όπως τα ξέρουμε σήμερα, υπάρχει ακόμα, ως ένα μεγάλο «φάντασμα» των ψηφιακών δικτύων, χωρίς κάποιο update, κάποια νέα πληροφορία εδώ και τρία χρόνια.

Τα ριάλιτι τραγουδιού

Το Fame Story και οι περιπέτειες της Άσπα Τσίνα ανήκουν στο παρελθόν (η προ διετίας επιστροφή απέτυχε παταγωδώς), όμως το concept του τραγουδιστικού ριάλιτι υπάρχει ακόμα στις ζωές μας, αν και ελαφρώς μετασχηματισμένο.

Το The Voice τοποθετεί αστραφτερές περσόνες του πάλκου στις περιστρεφόμενες καρέκλες, έτοιμες να κρίνουν τις ερμηνείες παντελώς άγνωστων τραγουδιστών.

Όλοι ξέρουμε πως αυτό μετράει στο Voice, αλλά και σε κάθε ριάλιτι μουσικής, η μεταμόρφωση του Γιώργου Μαζωνάκη ή του Χρήστου Μάστορα σε τηλε-ήρωα, που μεταγγίζει το φως του σε τρακαρισμένες ψυχούλες με έφεση στην κορώνα και το στονάρισμα.

To Παραπέντε

Πόσες φορές το είδαμε και δε δώσαμε σημασία. Το ζουμ στα χέρια της οροθετικης Ζωής όταν βάζει τα παγακια δεν είναι τυχαίο.

Όλα τα έχει προσεξει τόσο πολυ ο Γιώργος σε αυτή τη σειρά #stoparapente pic.twitter.com/31RrWdmFBM — Ειρήνη A🍉 (@blublu21_) January 26, 2025

Όχι μόνο προβάλλεται ακόμα η κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη, αλλά κάνει τον δικό της χαμό στα social media, με τους fans να ανακαλύπτουν νέες πληροφορίες, νέα easter eggs από τα επεισόδια της σειράς.

Τα comeback της Κάιλι Μινόγκ

Κάπου εδώ θα ταίριαζε ένα αστείο με την Άντζελα Δημητρίου, αλλά η ποπ περφόρμερ από την Αυστραλία έχει αναγάγει σε τέχνη το να επιστρέφει στα μουσικά πράγματα με το δικό της απαράμιλλο στυλ. Το έκανε στις αρχές των '00s, το κάνει ξανά στη δεκαετία του 2020, με απαράμιλλη άνεση.

Το Sex and the City

Λέγεται And Just Like That και ο Mr.Big «πέθανε» από σκληρό κάνσελ. Αν εξαιρέσουμε αυτά τα ολίγα, το πνεύμα της σειράς που δόξασε το γυναικείο dating - αν και το «έντυσε» με αμέτρητα κλισέ - υπάρχει ακόμα, σαν μια γλυκιά, boomer σταθερή αξία.

Η εθνική μας εμμονή με την Eurovision

Στοιχηματίζω πως και και σε 100 χρόνια από σήμερα, η EΡΤ θα διεξάγει διαγωνισμούς και θα καλούμαστε να ψηφίσουμε ανάμεσα σε A.I και τραγουδιστές για να στείλουμε το καλύτερο τραγούδι για το διαγωνισμό, με τροποποιημένα Chat GPT να σχολιάζουν το διαγωνισμό και να κατηγορούν την ΕΡΤ για ερασιτεχνική διοργάνωση και «σικέ» αποτέλεσμα.

Επίσης στοιχηματίζω πως σε 100 χρόνια από σήμερα, στα ρετρό/trash πάρτυ της εποχής, θα παίζεται ακόμα ο Μιχάλης Ρακιντζής και το "S.A.G.A.P.O".

Τα blogs (τώρα τα λέμε podcasts)

Το 2006 ντρεπόσουν να κυκλοφορήσεις σε κάποιο μπαρ της Αθήνας αν προηγουμένως δεν είχες γράψει τη γνώμη σου για τα κοινωνικά δρώμενα στο προσωπικό σου blog, ή αν δεν είχες «σερφάρει» σε άλλα blogs της εποχής, για να ανακαλύψεις έξυπνα post, για να βρεις λίστες με ενδιαφέρουσες μουσικές, για να «ριπάρεις» όλη την ελεύθερη πληροφορία που υπήρχε εκεί έξω.

Η blog-όσφαιρα κατά κάποιο τρόπο υπάρχει και σήμερα, απλά το λέμε podcast και το πληκτρολόγιο έχει αντικατασταθεί από ένα μικρόφωνο.

Τα βίντεοκλαμπ

Υπάρχουν ελάχιστα (το MovieGalaxy στα Εξάρχεια αποτελεί τη ναυαρχίδα) αλλά όντως, υπάρχουν, για να ικανοποιούν τις ορέξεις των συλλεκτών και όσων θέλουν να «φλεξάρουν» τη ρετρολαγνεία τους, αγοράζοντας VHS και DVD και ποστάροντας το σχετικό story στα social.

Ζουν ανάμεσα μας, κάποιοι εξ αυτών είναι φίλοι μας.