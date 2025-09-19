Τα 20 δημοφιλέστερα ονόματα στην Ελλάδα από το 1940: Ποιο βρίσκεται σταθερά στην κορυφή για 8 δεκαετίες

Γράφημα με τα 20 δημοφιλέστερα ονόματα στην Ελλάδα από το 1940 μέχρι την απογραφή του 2021 σήμερα δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ, όπως προέκυψαν απο την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών.

Όσον αφορά τον ανδρικό πληθυσμό, σταθερά πρώτο εδώ και 81 χρόνια παραμένει το όνομα Γιώργος, αν και καταγράφει μείωσητα πρόσφατα χρόνια. Ακολουθούν κατά σειρά, επίσης σταθερά, τα Γιάννης, Κωνσταντίνος, Δημήτρης, Νίκος, Παναγιώτης, Χρήστος, Βασίλης, καθώς και τα Αλέξανδρος και Άγγελος που παρουσίασαν αύξηση τις τελευταίες δεκαετίες.

Τα 20 επικρατέστερα ανδρικά ονόματα κατά έτος γέννησης (1940-2021) όπως προέκυψαν απο την #Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Επικρατέστερα ονόματα κατά έτος γέννησης, ως ποσοστό % των ατόμων που γεννήθηκαν στην Ελλάδα το αντίστοιχο έτος και ανήκουν στον μόνιμο πληθυσμό με ελληνική ή ελληνική και άλλη ιθαγένεια. Στα διπλά ονόματα υπολογίστηκε μόνο το πρώτο.

The 20 most common male names by year of birth (1940–2021), as recorded in the 2021 Population and Housing Census of the Hellenic Statistical Authority (ELSTAT). The most common names by year of birth are presented as a percentage of individuals born in Greece in the respective year who belong to the permanent population with Greek or Greek and another citizenship. In the case of double names, only the first name was taken into account.

Τα 20 δημοφιλέστερα γυναικεία ονόματα στην Ελλάδα από το 1940

Όσον αφορά τον γυναικείο πληθυσμό, σταθερά πρώτο παραμένει το Μαρία και ακολουθούν τα Ελένη, Κατερίνα, Ιωάννα, Βασιλική, Κωνσταντίνα, Αναστασία, Χριστίνα, Δήμητρα, Γεωργία και Σοφία. Τα περισσότερα είναι με μικρές διαφορές μεταξύ τους, αλλάζοντας συχνά σειρά.

Τα 20 επικρατέστερα γυναικεία ονόματα κατά έτος γέννησης (1940-2021) όπως προέκυψαν απο την #Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Επικρατέστερα ονόματα κατά έτος γέννησης, ως ποσοστό % των ατόμων που γεννήθηκαν στην Ελλάδα το αντίστοιχο έτος και ανήκουν στον μόνιμο πληθυσμό με ελληνική ή ελληνική και άλλη ιθαγένεια. Στα διπλά ονόματα υπολογίστηκε μόνο το πρώτο.

The 20 most common female names by year of birth (1940–2021), as recorded in the 2021 Population and Housing Census of the Hellenic Statistical Authority (ELSTAT). The most common names by year of birth are presented as a percentage of individuals born in Greece in the respective year who belong to the permanent population with Greek or Greek and another citizenship. In the case of double names, only the first name was taken into account.

Τα γραφήματα αφορούν τα επικρατέστερα ονόματα κατά έτος γέννησης, ως ποσοστό % των ατόμων που γεννήθηκαν στην Ελλάδα το αντίστοιχο έτος και ανήκουν στον μόνιμο πληθυσμό με ελληνική ή ελληνική και άλλη ιθαγένεια. Στα διπλά ονόματα υπολογίστηκε μόνο το πρώτο.