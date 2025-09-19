Τα 20 δημοφιλέστερα ονόματα στην Ελλάδα από το 1940: Ποιο βρίσκεται σταθερά στην κορυφή για 8 δεκαετίες

Γράφημα με τα 20 δημοφιλέστερα ονόματα στην Ελλάδα από το 1940 μέχρι την απογραφή του 2021 σήμερα δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ, όπως προέκυψαν απο την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών.
Όσον αφορά τον ανδρικό πληθυσμό, σταθερά πρώτο εδώ και 81 χρόνια παραμένει το όνομα Γιώργος, αν και καταγράφει μείωσητα πρόσφατα χρόνια. Ακολουθούν κατά σειρά, επίσης σταθερά, τα Γιάννης, Κωνσταντίνος, Δημήτρης, Νίκος, Παναγιώτης, Χρήστος, Βασίλης, καθώς και τα Αλέξανδρος και Άγγελος που παρουσίασαν αύξηση τις τελευταίες δεκαετίες.
Τα 20 δημοφιλέστερα γυναικεία ονόματα στην Ελλάδα από το 1940
Όσον αφορά τον γυναικείο πληθυσμό, σταθερά πρώτο παραμένει το Μαρία και ακολουθούν τα Ελένη, Κατερίνα, Ιωάννα, Βασιλική, Κωνσταντίνα, Αναστασία, Χριστίνα, Δήμητρα, Γεωργία και Σοφία. Τα περισσότερα είναι με μικρές διαφορές μεταξύ τους, αλλάζοντας συχνά σειρά.
Τα γραφήματα αφορούν τα επικρατέστερα ονόματα κατά έτος γέννησης, ως ποσοστό % των ατόμων που γεννήθηκαν στην Ελλάδα το αντίστοιχο έτος και ανήκουν στον μόνιμο πληθυσμό με ελληνική ή ελληνική και άλλη ιθαγένεια. Στα διπλά ονόματα υπολογίστηκε μόνο το πρώτο.
