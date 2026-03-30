Τα αλκοτέστ ήρθαν και στις γειτονιές: Μπλόκο – «γίγας» στο Παγκράτι με τέσσερα σημεία ελέγχου

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η εφαρμογή του δόγματος μηδενικής ανοχής στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής να μεταφέρει τη «μάχη» και στις γειτονιές της Αθήνας, ενώ σειρά το βράδυ της Κυριακής είχε το Παγκράτι.

Οι Αρχές έστειλαν μήνυμα ότι οι τροχονομικοί έλεγχοι θα είναι διαρκείς και αιφνιδιαστικοί, και δεν γίνονται πάντα στα «παραδοσιακά» σημεία.

Μπλόκο – γίγας στο Παγκράτι: Τέσσερα στρατηγικά σημεία και «λωρίδα» ελέγχου

Το μπλόκο-γίγας στήθηκε στην καρδιά του Παγκρατίου από τις δέκα το βράδυ της Κυριακής έως σήμερα τα ξημερώματα. Πρόκειται για μια περιοχή με πολλά μπαρ και νυχτερινή ζωή που, ωστόσο, δεν είναι συνηθισμένη σε τόσο εκτεταμένα αλκοτέστ, με το μπλόκο να ξαφνιάζει οδηγούς, αλλά και περαστικούς που κοντοστέκονταν να παρακολουθούσαν την επιχείρηση.

Μια πολυμελής δύναμη, όπως φαίνεται στις εικόνες του Orange Press Agency, αποτελούμενη από περισσότερους από 15 αστυνομικούς (γυναίκες και άνδρες) της Τροχαίας και των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων (ΟΕΠΤΑ) —της ειδικής μονάδας που λειτουργεί από το 2006 με στόχο την καταστολή της επικίνδυνης οδηγικής συμπεριφοράς— έστησε σημεία ελέγχων σε τέσσερα κομβικά σημεία.

Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν κώνους για να δημιουργήσουν ειδική «λωρίδα» ελέγχου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προβαίνοντας σε αμέτρητα αλκοτέστ. Το επιχειρησιακό σχέδιο αναπτύχθηκε σε δύο διαφορετικά τμήματα της οδού Ευτυχίδου, στα οχήματα που εισέρχονταν από τη Σπύρου Μερκούρη, καθώς και επί της οδού Βρυάξιδος.

Μηδενική ανοχή: Διπλός έλεγχος στον ίδιο οδηγό

Η πυκνότητα των ελέγχων αποτυπώθηκε με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο σε ένα περιστατικό που σχολιάστηκε έντονα: οδηγός μοτοσικλέτας που «ανέβαινε» την Ευτυχίδου υποβλήθηκε σε έλεγχο και λίγη ώρα αργότερα, όταν επέστρεψε από το ίδιο σημείο, σταμάτησε για δεύτερη φορά και ελέγχθηκε από διαφορετικό κλιμάκιο αστυνομικών.

Η επιχείρηση οδήγησε σε σωρεία προστίμων, ακινητοποιήσεις οχημάτων και αφαιρέσεις αδειών κυκλοφορίας, στέλνοντας μήνυμα ότι κανένας παραβάτης δεν θα μείνει στο απυρόβλητο.

Η εξόρμηση στο Παγκράτι εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Υπενθυμίζεται ότι μόλις προ ημερών η ΓΑΔΑΑ ανακοίνωσε ότι από τα ξημερώματα της 19ης Μαρτίου έως τα ξημερώματα της 23ης Μαρτίου έγιναν σε όλο το Λεκανοπέδιο 322.209 αλκοτέστ, βεβαιώθηκαν 218 παραβάσεις, ενώ 7 οδηγοί συνελήφθησαν καθώς εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr ανά 1 εκ. αέρα.