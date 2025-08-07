Τα γραφικά ψαροχώρια της Μήλου που θα σας ταξιδέψουν πίσω στον χρόνο

Η Μήλος, το νησί της Αφροδίτης με τις εκπληκτικές παραλίες και τους όμορφους κυκλαδίτικους οικισμούς, βρίσκεται στη λίστα ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο. Κάθε καλοκαίρι, το νησί υποδέχεται επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που ανυπομονούν να ανακαλύψουν τις ομορφιές του, να απολαύσουν τα ηλιοβασιλέματά του, να δοκιμάσουν την τοπική κουζίνα, αλλά και να βουτήξουν στις φημισμένες παραλίες με τα τιρκουάζ νερά. Ωστόσο, η Μήλος ξεχωρίζει και για τα εντυπωσιακά πολύχρωμα ψαροχώρια της, που ταξιδεύουν τον επισκέπτη σε παλαιότερες εποχές.

