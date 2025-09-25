Τα ράσα δεν κάνουν τον μποξέρ: Παπάς «ίνδαλμα» από τις Σέρρες μπαίνει στο ρινγκ με τον σταυρό

Ο Σάββας Μακρίδης, είναι ένας παπάς που φέρνει το μποξ, ένα από τα πιο βίαια αθλήματα, πιο κοντά στον...λόγο του Θεού, μπαίνοντας για προπόνηση στο ρινγκ με τα ράσα του.
Ο ιερέας «καρικατούρα» από την Ανατολή Σερρών, αποδεικνύει ότι η πνευματικότητα δεν αποκλείει την ενασχόληση ακόμα και με τα «σκληρά» αθλήματα, αρκεί να υπάρχει το σωστό «μενταλιτέ».
Ο Σερραίος ιερέας, όταν αφήνει το Ευαγγέλιο φοράει τα γάντια του μποξ και προπονείται με το… ράσο, όπως αναφέρει και η ΕΡΤ.
Πώς καταπιάστηκε με το μποξ ο παπάς
Όλα ξεκίνησαν, όπως λέει ο ίδιος, ψάχνοντας ένα άθλημα για τον γιο του, για να ασχολείται παράλληλα με το μπάσκετ, και τελικά, όλο αυτό, κατέληξε στο να το αγαπήσει και ο ίδιος.
Οι πιστοί νιώθουν πολύ τυχεροί που τον έχουν κοντά τους εδώ και δεκατέσσερα χρόνια και δηλώνουν οι πιο φανατικοί θαυμαστές του. Η μεγαλύτερη αγάπη του παραμένει, ωστόσο, η εκκλησία και ο ίδιος αναφέρει χαρακτηριστικά: “Κοιμάμαι και ξυπνάω με τον Θεό στο μυαλό μου”.
