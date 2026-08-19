«Ταβερνόξυλο» σε πανηγύρι στο Αντίρριο: Καρεκλιές και κλωτσιές μετά χορού και μουσικής

Άγριος διαπληκτισμός ξέσπασε σε πανηγύρι στο Αντίρριο, μετατρέποντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τη γιορτή σε πεδίο μάχης. Όλα φέρεται να ξεκίνησαν όταν παρέα από την Πάτρα ήρθε σε αντιπαράθεση με παρέα ντόπιων Ρομά, με την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα.
Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το πανηγύρι βρισκόταν σε εξέλιξη. Ξαφνικά επικράτησε αναστάτωση, καθώς άρχισαν να εκτοξεύονται τραπέζια και καρέκλες, προκαλώντας την έκπληξη αλλά και την ανησυχία των υπόλοιπων παρευρισκομένων.
Η ένταση κράτησε για αρκετή ώρα, με πανικό να επικρατεί στον χώρο του πανηγυριού και αρκετό κόσμο να προσπαθεί να απομακρυνθεί από το σημείο της συμπλοκής, σύμφωνα με το notospress.
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