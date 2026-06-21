Ταραχές στα Εξάρχεια τη νύχτα: Μολότοφ, κυνηγητό με την αστυνομία και συλλήψεις

Ένταση επικράτησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, την Κυριακή (21/6) στα Εξάρχεια όταν ομάδα αγνώστων επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ σε αστυνομικούς της ομάδας ΔΡΑΣΗ επί της Τοσίτσα και επί της Τσαμαδού.
Ακολούθησε κυνηγητό μεταξύ των αρχών και των ταραξιών στους δρόμους πέριξ της πλατείας ενώ έγιναν και προσαγωγές ατόμων, όπως αναφέρει το Orange Press Agency.
H κάμερα του πρακτορείου κατέγραψε στον απόηχο των ταραχών τα ίχνη τους, με την καπνιά από τη φωτιά και τα εκρηκτικά υλικά να έχει παραμείνει στον δρόμο.
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