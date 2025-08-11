Το τελευταίο «αντίο» στη Λένα Σαμαρά: Βουβός πόνος και πλήθος κόσμου - Το στεφάνι του πρωθυπουργού

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα (11/08) τη Λένα Σαμαρά, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Τραγικές φιγούρες ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, και η συζύγός του, Γεωργία.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών.

Οι πρώτες εικόνες από το Νεκροταφείο Αθηνών από το Orange Press Agency:

H οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά γνωστοποίησε την επιθυμία της να μη σταλούν στεφάνια.

Η Γεωργία Σαμαρά | In Time / Γιάννης Λιάκος

Καλεί όσους το επιθυμούν να στηρίξουν κοινωφελείς οργανισμούς. «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας», έγραψε ο Αντώνης Σαμαράς σε σχετική ανάρτησή του, παραθέτοντας τα στοιχεία των τριών φορέων που μπορούν να ενισχυθούν οικονομικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραπόβσκι στην κηδεία της Λένας Σαμαρά | In Time / Δημήτρης Σαρελάς

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, το «παρών» έδωσαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Νίκος Δένδιας, η Σοφία Ζαχαράκη, ο Βασίλης Κικίλιας, ο Παύλος Μαρινάκης, η Νίκη Κεραμέως, η Δόμνα Μηχαηλίδου, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Μίλτος Χρυσομάλλης, ο Νίκος Ρωμανός, ο Διονύσης Σταμενίτης, η Σοφία Βούλτεψη, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Ανδρέας Κατσανιώτης, η Ελίζα Βόζεμπεργκ, ο Βασίλης Γιόγιακας, η Λίνα Μενδώνη, ο Θάνος Πλεύρης, η Αθηνά Λινού, ο Κώστας Τσιάρας, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γιώργος Πατούλης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Γιάννης Στουρνάρας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Χάρης Δούκας, ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος.

Κηδεία Λένας Σαμαρά: Ο συγκινητικός επικήδειος του πατέρα της

Στον συγκινητικό του επικήδειο ο κ. Σαμαράς ανέφερε:

«Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του, τι να πει μια μητέρα που χάνει το σπλάχνο της, τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο.

Τι να πω σαν πατέρας γι' αυτή την πνοή αγάπης που γέμισε τη ζωή μας γι' αυτή τη μυστική αύρα καλοσύνης που συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς.

Γι' αυτό και εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια».

Λένα Σαμαρά: Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ για τον θάνατό της

Ανακοίνωση για τη νοσηλεία και τον θάνατο της Λένας Σαμαρά εξέδωσε η διοίκηση της πρώτης Υγειονομικής Περιφέρειας, αναφέροντας πως στις 13:00 μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Σισμανόγλειο και στις 22:30 το βράδυ άφησε την τελευταία της πνοή στον Ευαγγελισμό.

Η Μιλένα Αποστολάκη στην κηδεία της Λένας Σαμαρά | In Time / Δημήτρης Σαρελάς

Τονίζεται σχετικά πως στο Σισμανόγλειο εξετάστηκε από νευρολόγο, παθολόγο, καρδιολόγο και οφθαλμίατρο ενώ αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική.

Το στεφάνι της οικογένειας του πρωθυπουργού | In Time / Γιάννης Λιάκος

Στον Ευαγγελισμό, κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η 34χρονη παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Ο Κώστας Καραμανλής στην κηδεία της Λένας Σαμαρά | In Time / Γιάννης Λιάκος

Αναλυτικά η ανακοίνωση από την Διοίκηση της 1ης ΥΠΕ:

«Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13.00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος, παθολόγος, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική.

Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. "Ευαγγελισμός" και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση».

Βίντεο: Το τελευταίο χειροκρότημα κατά την έξοδο από τον ναό

Ο Βασίλης Κικίλιας στην κηδεία της Λένας Σαμαρά | In Time / Δημήτρης Σαρελάς