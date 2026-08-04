Το τελευταίο «αντίο» στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη: Τυλιγμένο με τη «γαλανόλευκη» το φέρετρο στην κηδεία του

Σήμερα (4/8) στις 12:00 θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που πέθανε σε ηλικία 93 ετών την περασμένη Κυριακή.

Βίντεο του Orange Press Agency καταγράφει τη συγκινητική στιγμή που το φέρετρο του εκλιπόντος πολιτικού μεταφέρεται, τυλιγμένο με την ελληνική σημαία, εντός της Μητρόπολης.

Ο επικήδειος για τον πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να εκφωνηθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τιμώντας τη μακρά πολιτική διαδρομή και την προσφορά του εκλιπόντος στη δημόσια ζωή της χώρας.

Στην κηδεία αναμένεται να παραστεί η πλειονότητα των, εν ενεργεία και μη, πολιτικών προσωπικοτήτων της χώρας. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.