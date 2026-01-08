Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη: Πλήθος κόσμου στην κηδεία του στη Ριτσώνα

Το τελευταίο «αντίο» λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες στον Γιώργο Παπαδάκη. Ο αγαπημένος δημοσιογράφος οδηγείται στην τελευταία του κατοικία σε λιτή τελετή αποτέφρωσης, που πραγματοποιείται στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας στις 10:30 το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου.

Ο «πατριάρχης» της πρωινής ενημέρωσης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στην οικογένειά του και στον δημοσιογραφικό κόσμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη βαρύ έμφραγμα στο σπίτι του στο Κολωνάκι και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Στη Ριτσώνα βρέθηκαν εκπρόσωποι του πολιτικού χώρου και του πολιτισμού, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του δημοσιογράφου που για δεκαετίες φιλοξενούσε προσωπικότητες από όλο το φάσμα της δημόσιας ζωής στην εκπομπή του. Λίγο μετά τις 10:00 έφτασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, για να αποχαιρετήσει τον εκλιπόντα.

Το παρών έδωσε και ο ηθοποιός Χρήστος Φωτίδης, ο οποίος μίλησε με θερμά λόγια για τον φίλο του, τονίζοντας τη στήριξή του στον πολιτισμό και την κοινωνική του προσφορά, αναφέροντας μεταξύ άλλων τη βοήθειά του στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Βαγγέλης Μαρινάκης και η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Από τον ΣΥΡΙΖΑ παραβρέθηκε ο Γιώργος Καραμέρος, ενώ από τη Νέα Αριστερά ο Νάσος Ηλιόπουλος. Λίγο μετά τις 10:45 κατέφθασε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για να αποτίσει φόρο τιμής στον Γιώργο Παπαδάκη.

​«Το 'Καλημέρα Ελλάδα' τελείωσε μαζί με τον Παπαδάκη»

​Ανάμεσα σε εκείνους που βρέθηκαν εκεί για να τιμήσουν τη μνήμη του είναι και η Λόλα Νταΐφά. Συγκινημένη, η κυρία Νταΐφά μίλησε για τον άνθρωπο που έβαλε την πρωινή ενημέρωση στα σπίτια των Ελλήνων, κάνοντας μια αναδρομή στο δύσκολο ξεκίνημα του 1992 και τονίζοντας πως με την απώλειά του κλείνει οριστικά ένα μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής τηλεόρασης



​Αναλυτικά η δήλωσή της:



​«Είναι δύσκολη μέρα, πιστεύω, για όλους τους πιστούς του 'Καλημέρα Ελλάδα'. Γιατί είναι πολλά τα χρόνια που ξυπνάγανε οι άνθρωποι και είχαν την επικοινωνία με κάποιον που τον είχαν συνηθίσει και τον θεωρούσαν δικό τους άνθρωπο. Το 'Καλημέρα Ελλάδα' λοιπόν, νομίζω ότι τελείωσε μαζί με τον Παπαδάκη.

​Οι δικές μου αναμνήσεις είναι... εγώ είχα έρθει στον ΑΝΤ1 το '89, στο τέλος του '89. Ο Γιώργος ήρθε το '92. Ήταν το πείραμα δύσκολο, γιατί κανείς δεν ήξερε αν το πρωί... Τότε ήταν δύο οι τηλεοράσεις, το Mega και ο ΑΝΤ1 και κανείς δεν ήξερε αν θα συνηθίσει ο κόσμος να ανοίγει την τηλεόραση εκείνη την ώρα που ποτέ δεν το είχε μάθει.

Γιατί τότε τελειώναμε στις 12 η ώρα και αρχίζαμε το μεσημέρι προς το απόγευμα.

​Και καταφέραμε -και το λέω και 'με', με μια μικρή συμμετοχή δική μου, δηλαδή ο Γιώργος ήταν ο καπετάνιος- και μπορέσαμε και έγινε γνωστό το 'Καλημέρα Ελλάδα' και σιγά-σιγά έγινε και αγαπητό και πέρασε και το αγαπητό και έγινε δικό τους. Έγινε οικογένεια ο Γιώργος με όλους όσοι άκουγαν το 'Καλημέρα Ελλάδα'.»